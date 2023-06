Mbrojtësit të Chelseat i “ndahet zemra” kur merr vesh largimin e Mason Mount Mesfushori i Kombëtares së Anglisë, Mason Mount do të largohet nga Chelsea gjatë këtij afati të transferimeve. Mediat e huaja raportuan se mbrojtësi anglez ka arritur marrëveshje me “Djajtë e Kuq”, shkruan Lajmi.net Trevoh Chalobah, mbrojtësi anglez ka bërë një reagim në rrjetet sociale dhe ndihet shumë i mërzitur me largimin e Mountit. “Djali im”,…