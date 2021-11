Mbrojtësi i Barcelonës pranon se ata ‘ndaluan së besuari’ Koemanin

Mbrojtësi i Blaugranas thotë se nuk kishte “atmosferë” në dhomën e zhveshjes nën drejtimin e holandezit, por ai pret që Xavi të ketë një ndikim të menjëhershëm.

Mandati 14-mujor i Koeman mori fund pas humbjes 1-0 nga Rayo Vallecano muajin e kaluar, me atë rezultat që e thelloi edhe më shumë krizën e Barçës.

Holandezi nuk arriti ta mbajë anijen pas verës së turbullt që pa lojtarë si Lionel Messi dhe Antoine Griezmann të largoheshin nga klubi dhe Mingueza thotë se ai gjithashtu humbi besimin në dhomën e tij të zhveshjes.

Mbrojtësi spanjoll, i cili thuhet se u zhgënjye me Koeman pasi ai u zëvendësua në mënyrë të ashpër në një përplasje me Getafen sezonin e kaluar, ka pranuar se një ndryshim në sferë ishte i nevojshëm për të adresuar rrëshqitjen e fundit të Barçës.

“Dhoma e zhveshjes kishte nevojë për një ndryshim”, ka thënë Mingueza për Esport3. “Nuk kishte atmosferë. Lojtarët nuk ishin të lumtur. Dhe kur nuk jeni mirë dhe gjërat nuk shkojnë, ju duhet një ndryshim.

“Ekipi pushoi së besuari [metodat e Koeman] dhe secili u përpoq t’i rregullonte gjërat vetë. Ne nuk ishim të mirë, as individualisht dhe as kolektivisht.

“Kur dinamika nuk është e mirë, të gjithë bëjnë atë që munden, por neve na mungonte vetëbesimi”.

Barca lëvizi shpejt për të rikthyer Xavi në Camp Nou si menaxherin e tyre të ardhshëm të përhershëm, me një legjendë të klubit që dorëzoi një marrëveshje dyvjeçare e gjysmë pas ndarjes me skuadrën e Katarit, Al Sadd.

Xavi do të marrë drejtimin e ndeshjes së tij të parë kur Blaugrana të përballet me Espanyol këtë fundjavë dhe Mingueza është i bindur se ai do të ketë një ndikim të menjëhershëm.

“Stërvitja e Xavi është shumë e përqendruar në idenë se çfarë duam të bëjmë në fushë”, tha ai. “Është mirë që kemi një ide të qartë dhe që të gjithë punojmë në një mënyrë specifike për të marrë një rezultat të mirë si ekip.

“Jam i sigurt se gjërat do të ndryshojnë dhe do të përmirësohen tani. Dhe nuk mendoj se do të duhet të presim dy ose tre muaj për të parë ato ndryshime. Duke filluar nga kjo fundjavë, do të shohim gjëra të reja”, ka theksuar mbrojtësi blaugranas. /Lajmi.net