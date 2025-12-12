Mbreti Charles ndan lajmin e mirë, thotë se trajtimi i tij kundër kancerit do të reduktohet

Mbreti Charles i Britanisë së Madhe ka ndarë “lajme të mira” në lidhje me kancerin e tij, duke thënë në një mesazh personal se diagnoza e hershme dhe “ndërhyrja efektive” do të thotë që trajtimi i tij mund të reduktohet në vitin e ri. Në një video mesazh të transmetuar në Channel 4 për fushatën “Stand Up…

Bota

12/12/2025 22:27

Mbreti Charles i Britanisë së Madhe ka ndarë “lajme të mira” në lidhje me kancerin e tij, duke thënë në një mesazh personal se diagnoza e hershme dhe “ndërhyrja efektive” do të thotë që trajtimi i tij mund të reduktohet në vitin e ri.

Në një video mesazh të transmetuar në Channel 4 për fushatën “Stand Up To Cancer”,Charles tha: “Ky moment historik është si një bekim personal ashtu edhe një dëshmi e përparimeve të jashtëzakonshme që janë bërë në kujdesin ndaj kancerit”

Ky lajm se ai po i përgjigjet mirë trajtimit është përditësimi më i madh mbi shëndetin e Mbretit që kur ai zbuloi diagnozën e tij në shkurt 2024.

Lloji i kancerit nuk është identifikuar dhe trajtimi dhe monitorimi do të vazhdojnë, por ai tha: “Diagnoza e hershme thjesht shpëton jetë”, raporton BBC

Lajme të fundit

Trump: Tajlanda dhe Kamboxhia janë pajtuar për armëpushim

Hamza për Qeverinë e re: Pres bashkëpunim me...

Thaçi s’ka qenë i gatshëm me vdek për...

Hamza: Kurti s’e di prej nga i merr...