Mbretëria e Bashkuar njofton planin për të rivendosur 20,000 refugjatë nga Afganistani

Skema e planit do t’i japë përparësi grave, vajzave dhe pakicave që konsiderohen “më të rrezikuara” nën sundimin taleban.

Mbretëria e Bashkuar thotë se do të mirëpresë deri në 20,000 afganë nën programin e ri të zhvendosjeve që do t’u japë përparësi grave, vajzave dhe pakicave fetare dhe të tjera, sipas raporteve në mediat britanike.

Skema që synon ata që shihen “më të rrezikuar nga abuzimet e të drejtave të njeriut dhe trajtimi dehumanizues nga talebanët” do të ofrojë një rrugë të sigurt dhe ligjore drejt Britanisë, njoftoi gazeta Times të martën, transmeton lajmi.net.

Kryeministri Boris Johnson, tha për mediat britanike se: Britania i detyrohet një “borxh mirënjohjeje të gjithë atyre që kanë punuar me ne për ta bërë Afganistanin një vend më të mirë gjatë 20 viteve të fundit dhe shumë prej tyre, veçanërisht gratë, tani kanë nevojë urgjente për ndihmën tonë”.

Ndërkohë Parlamenti britanik do të ulet të mërkurën për të diskutuar situatën në Afganistan.

Britania tashmë planifikon të zhvendosë 5,000 njerëz si pjesë e një Politike Afgane të Zhvendosjes dhe Ndihmës, e krijuar për të ndihmuar punonjësit e tanishëm dhe të kaluar të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Më shumë se 2,000 ish -staf afgan dhe familjet e tyre kanë udhëtuar në Britani sipas skemës që nga fundi i qershorit.

Qeveria konservatore është përballur me presion nga partitë opozitare dhe bamirësitë për të përcaktuar specifikat se si do të ndihmojë afganët.

Skema e re është modeluar ngushtë sipas programit të zhvendosjes siriane të hartuar nga ish -kryeministri David Cameron në 2014, sipas të cilit më shumë se 20,000 refugjatë ishin shpërngulur në Britani deri në shkurt të këtij viti, tha Times. Programi për Afganistanin nuk ka një datë përfundimi, por pritet të përfshijë një numër të ngjashëm njerëzish në të njëjtën periudhë kohore, shtoi gazeta.

Në një artikull të botuar nga Patel në gazetën e djathtë Daily Telegraph, ajo u bëri thirrje kombeve të tjera të ndihmojnë në pranimin e refugjatëve afganë.

“Mbretëria e Bashkuar po bën gjithçka që mundet për të inkurajuar vendet e tjera për të ndihmuar. Jo vetëm që duam të udhëheqim me shembull, ne nuk mund ta bëjmë këtë vetëm, “shkroi ajo.

Pushtimi i talebanëve shkaktoi kaos në aeroportin ndërkombëtar në Kabul të hënën, ndërsa mijëra afganë u përpoqën të largoheshin – disa mbipopulluan pistën, duke vrapuar përkrah avionëve dhe duke kërcyer mbi trupin e avionit.

Situata është qetësuar në kryeqytet dhe evakuimet kanë rifilluar.

Mbretëria e Bashkuar ka dëbuar 520 njerëz në fluturime ushtarake që nga e shtuna, përfshirë qytetarë britanikë, diplomatë dhe staf afgan.

“Pamja komplekse në terren do të thotë se do të ketë sfida të rëndësishme në zbatimin e skemës, por qeveria po punon me shpejtësi për të adresuar këto pengesa,” tha Zyra e Brendshme në një deklaratë./Lajmi.net/