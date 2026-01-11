Mbretëria e Bashkuar do të zhvillojë një raketë balistike për Ukrainën, që mund të godasë thellë në Rusi
Mbretëria e Bashkuar do të zhvillojë raketa të reja balistike taktike që rrisin fuqinë e zjarrit të Ukrainës për t’u mbrojtur nga makina e luftës e Putinit, thuhet në njoftimine Qeverisë britanike.
Në kuadër të Projektit Nightfall, Mbretëria e Bashkuar ka nisur një konkurs për të zhvilluar me shpejtësi raketa balistike të lëshuara nga toka me një rreze veprimi prej më shumë se 500 kilometrash dhe të projektuara për të vepruar në fusha beteje me kërcënim të lartë me ndërhyrje të forta elektromagnetike.
Raketat Nightfall do të jenë të afta të lëshohen nga një gamë mjetesh, duke qëlluar raketa të shumta në një vazhdimësi të shpejtë dhe duke u tërhequr brenda disa minutash – duke u lejuar forcave ukrainase të godasin objektiva kyçe ushtarake përpara se forcat ruse të mund të reagojnë.
Me një kokë luftarake konvencionale me shpërthyes të lartë prej 200 kg, shkallë prodhimi me saktësi të lartë prej 10 sistemesh në muaj dhe një çmim maksimal prej 800,000 £ për raketë, NIGHTFALL synon t’i ofrojë Ukrainës një opsion të fuqishëm dhe me kosto efektive për goditje me rreze të gjatë veprimi, me kontrolle minimale të eksportit të huaj.
Projekti Nightfall mbështetet në angazhimin e palëkundur të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Ukrainës, veçanërisht në aftësitë e saj me rreze të gjatë veprimi, përmes dhurimit të mijëra dronëve sulmues me një drejtim për goditje në thellësi.