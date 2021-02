Mbi 79 milionë të shëruar nga COVID-19 në botë

Sipas faqes botërore të statistikave, worldometers.info, 107 milionë e 111 mijë e 374 persona janë infektuar me këtë virus ndërsa 2 milionë e 339 mijë e 354 kanë vdekur si pasojë e tij.

Amerika prinë e para me numrin më të madh të të infektuarve, me gjithsej 27 milionë e 704 mijë e 111 raste, pastaj India me 10 milionë e 848 mijë e 45 raste dhe Brazili me 9 milionë e 550 mijë e 301 raste.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

Vetëm në Kosovë, numri total i rasteve pozitive me koronavirus është 62 mijë e 782 raste nga 254 mijë e 568 persona të dyshimtë në virusin SARS-CoV-2 dhe 1 mijë e 528 raste të vdekjes.