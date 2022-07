Mbi 5 mijë raste aktive me COVID-19 Aktualisht janë 5 mijë e 686 raste aktive me COVID-19 në vendin tonë. Në 24-orëshin e fundit 615 qytetarë kanë rezultuar pozitivë me COVID-19 në Kosovë, ndërsa dy persona kanë vdekur nga koronavirusi. Janë shëruar 285 qytetarë.