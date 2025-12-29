Mbi 13% të votave të numëruara: Këta janë top 10 më të votuarit nga AAK

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet preliminare për zgjedhjet, duke numëruar deri tani mbi 13% të votave. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka shfaqur një mbështetje të mirë nga qytetarët, me Ramush Haradinaj që kryeson listën e kandidatëve të AAK-së me 5,912 vota. Pas tij, Daut Haradinaj renditet në vendin e dytë…

Lajme

29/12/2025 19:59

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet preliminare për zgjedhjet, duke numëruar deri tani mbi 13% të votave. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka shfaqur një mbështetje të mirë nga qytetarët, me Ramush Haradinaj që kryeson listën e kandidatëve të AAK-së me 5,912 vota.

Pas tij, Daut Haradinaj renditet në vendin e dytë me 3,802 vota, ndërsa Besnik Tahiri është në vend të tretë me 3,599 vota.

Të tjerë kandidatët të AAK-së që janë renditur lart janë: Bekë Berisha (2,509 vota), Burim Ramadani (2,478 vota), dhe Time Kadrijaj (2,445 vota).

Rezultatet Kryesore nga 13% i Numërimit të Votave për AAK:

  1. Ramush Haradinaj – 5,912 Vota

  2. Daut Haradinaj – 3,802 Vota

  3. Besnik Tahiri – 3,599 Vota

  4. Bekë Berisha – 2,509 Vota

  5. Burim Ramadani – 2,478 Vota

  6. Time Kadrijaj – 2,445 Vota

  7. Agim Çeku – 2,222 Vota

  8. Arber Tolaj – 2,050 Vota

  9. Arton Demhasaj – 1,620 Vota

  10. Albana Bytyqi – 1,590 Vota /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 29, 2025

Këta janë kandidatët më të votuar nga AAK pas 18% të votave të numëruara

Lajme të fundit

Këta janë kandidatët më të votuar nga AAK pas 18% të votave të numëruara

Pas numërimit të mbi 18% të votave, këta...

Pas 17% të votave të numëruara, këta janë...

Mbi 17% e votave të numëruara, këta janë kandidatët më të votuar nga PDK