Mbi 13% të votave të numëruara: Këta janë top 10 më të votuarit nga AAK
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet preliminare për zgjedhjet, duke numëruar deri tani mbi 13% të votave. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka shfaqur një mbështetje të mirë nga qytetarët, me Ramush Haradinaj që kryeson listën e kandidatëve të AAK-së me 5,912 vota. Pas tij, Daut Haradinaj renditet në vendin e dytë…
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet preliminare për zgjedhjet, duke numëruar deri tani mbi 13% të votave. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka shfaqur një mbështetje të mirë nga qytetarët, me Ramush Haradinaj që kryeson listën e kandidatëve të AAK-së me 5,912 vota.
Pas tij, Daut Haradinaj renditet në vendin e dytë me 3,802 vota, ndërsa Besnik Tahiri është në vend të tretë me 3,599 vota.
Të tjerë kandidatët të AAK-së që janë renditur lart janë: Bekë Berisha (2,509 vota), Burim Ramadani (2,478 vota), dhe Time Kadrijaj (2,445 vota).
Rezultatet Kryesore nga 13% i Numërimit të Votave për AAK:
Ramush Haradinaj – 5,912 Vota
Daut Haradinaj – 3,802 Vota
Besnik Tahiri – 3,599 Vota
Bekë Berisha – 2,509 Vota
Burim Ramadani – 2,478 Vota
Time Kadrijaj – 2,445 Vota
Agim Çeku – 2,222 Vota
Arber Tolaj – 2,050 Vota
Arton Demhasaj – 1,620 Vota
Albana Bytyqi – 1,590 Vota /Lajmi.net/