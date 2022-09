​Mbi 1 mijë raste aktive me COVID në Kosovë Aktualisht në Kosovë numri i rasteve aktive me COVID është 1 mijë e 25. Komuna me më së shumti raste vazhdon të jetë Prishtina, me 175 sosh, e pasuar nga ajo e Prizrenit me 81 raste aktive me koronavirus. Sipas të dhënave të fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, në gjithë vendin…