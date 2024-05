“Mbështetja për AAK-në po rritet” – Haradinaj qëndron te bashkëatdhetarët në Zvicër

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, ka takuar sot strukturat udhëheqëse të degës së AAK-së në Zvicër.

Kështu ka bërë të ditur vetë Haradinaj përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook.

Gjatë qëndrimit në Zvicër, pata kënaqësinë të zhvilloj drekë pune me Kryesinë e sapo zgjedhur të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këtë shtet. Shfrytëzova rastin t’i falënderoj kolegët që deri më tani kanë udhëhequr me Aleancën në Zvicër, ndërkaq udhëheqësinë e re në krye me Kryetarin Ndrec Thaqin u dëshirova suksese në përgjegjësitë e reja. Gjatë takimit me ta, i informova për situaten politike e te sigurise ne Kosovë, gjithashtu diskutuam per proceset ne fazat vijuese qe na presin si Aleance e si Kosovë”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka shtuar se mbështetja për Aleancën nga diaspora, do të jetë burim i fortë i inkurajimit për t’i kaluar bashkë vështirësitë me të cilat po përballet Kosova.

“Mbështetja për Aleancën nga bashkatdhetarët në Zvicër dhe në të gjithë diasporën, është një burim i fortë i inkurajimit për të punuar bashkë që të kalojmë vështirësitë me të cilat po përballet vendi si pasojë e kësaj qeverie. Bashkë do t’i sjellim Kosovës ndryshimin e nevojshëm, drejt zhvillimit dhe integrimit të qëndrueshëm në strukturat euro-atlantike, në koordinim të plotë me aleatët tanë të përhershëm në krye me Amerikën”, është shprehur Haradinaj.