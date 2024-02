Mbështetet oferta e Bullgarisë për t’u anëtarësuar në Eurozonë

Bullgaria mori mbështetje të fortë për anëtarësimin në eurozonë në takimin e së premtes të ministrit të financave Assen Vassilev me Presidentin e Eurogrupit Paschal Donohoe, Presidenten e Bankës Qendrore Evropiane (ECB) Christine Lagarde,

Zëvendës presidentin e Komisionit Evropian Valdis Dombrovskis dhe Komisionerin Evropian për Ekonominë Paolo Gentiloni gjatë mbledhjes jozyrtare të ministrave të financave të Këshillit Evropian (BE) në Gent të Belgjikës, tha qendra e shtypit e Ministrisë së Financave. Në takim mori pjesë edhe guvernatori i Bankës Kombëtare Bullgare (BNB) Dimitar Radev.

Bisedimet u fokusuan në përparimin e Bullgarisë në përgatitjen për anëtarësimin në eurozonë. Bullgaria ka plotësuar tre nga katër kriteret, ndërsa ka mbetur vetëm ai për inflacionin. Parashikimet e BQE dhe Komisionit Evropian tregojnë se ky vend do të përmbushë kriterin në vitin 2024, gjë që do ta lejojë atë të bashkohet me zonën e euros në vitin 2025, tha gjithashtu ministria e financave.

Një takim për të ardhmen e eurozonës u organizua në Parlamentin Evropian në Bruksel nga eurodeputeti Emil Radev (GERB/EPP). Bullgaria po punon fort për të përmbushur kërkesat për futjen e monedhës së përbashkët evropiane dhe pritet të bashkohet së shpejti në Eurozonë, sipas Komisionerit Evropian për Stabilitetin Financiar, Shërbimet Financiare dhe Unionin e Tregjeve të Kapitalit Mairead McGuinness. Në takim, Pashal Donohoe tha se Bullgaria ka bërë reforma të mëdha dhe ka mbështetjen në rrugën e saj drejt futjes së monedhës së përbashkët. Sipas tij, kjo është vetëm çështje kohe.