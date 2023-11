Mbappe shënon hat-trick në fitoren ndaj Reims

Kylian Mbappe ishte heroi i Paris Saint-Germainit në fitoren ndaj Reims.

Kampioni i Francës fitoi me rezultat 3:0, në udhëtim.

Mbappe e hapi llogarinë që në minutën e tretë

Vendasit menduan se kishin barazuar rezultatin, por goli i Ito u anulua për offside.

Mbappe ishte i pandalshëm në pjesën e dytë, pasi shënoi dy herë për të kompletuar hat-trikcun.

Me këtë fitore Parisi kryeson tabelën në Ligue 1 me 27 pikë të tubuara, një më shumë se Nice që gjendet në vendin e dytë me 26 dhe tri më shumë se Monaco në vendin e tretë me 23 sosh. /Lajmi.net/