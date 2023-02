Mbahet seminari për trajnerë Sot është mbajtur seminari me trajnerët e klubeve të Albi Mall Superligës dhe Viva Fresh Ligës së Parë i organizuar nga Shoqata e Trajnerëve të Futbollit në bashkëpunim me FFK-në. Në këtë seminar morën pjesë mbi 30 trajnerë, të cilët patën rastin të njihen me të rejat e fundit në futboll. “Sistemet më të përdorura…