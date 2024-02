Mbahet mbledhja komemorative me rastin e vdekjes së Qazim Qeskës Ish-kryetari i Komunës së Rahovecit, Qazim Qeska besonte se liria nuk kishte kuptim nëse njerëzit jetonin me padrejtësi, prandaj do të mbetet përgjithmonë një nga luftëtarët e paepur për drejtësi. Kështu u tha më mbledhjen komemorative me rastin e vdekjes së tij. Aty u vlerësua kontributi i tij gjatë luftës dhe pas luftës për këtë…