Matoshi: Qeveria mbylli rastin Dehari, kosovarët kurrë s’do ta marrin vesh të vërtetën Analisti Halil Matoshi, ka reaguar lidhur me lajmin se janë zhdukur mostrat e rastit të Astrit Deharit nga laboratori i Toksikologjisë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore. Për këtë çështje, Matoshi me anë të një shkrimi në Facebook, është shprehur se Qeveria ka mbyllur rastin Dehari. Tutje, analisti ka shkruar se Kosovarët kurrë nuk do të…