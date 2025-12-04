Matoshi: Pa Listën Serbe, VV do të ishte shuar si parti

Analisti politik Halil Matoshi ka komentuar çështjen e moscertifikimit të Listës Serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas Matoshit, nëse Lista Serbe nuk do të ekzistonte, Vetëvendosja do ta kishte të pamundur të mbijetonte  politikisht. “Po të mos ishte Lista Srbska, këta ishin shue si parti,” u shpreh ai, duke shtuar se edhe vetë ai…

Lajme

04/12/2025 23:36

Analisti politik Halil Matoshi ka komentuar çështjen e moscertifikimit të Listës Serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Artikuj të ngjashëm

December 4, 2025

Parashikimi i motit për të premten

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për të premten

Haxhiu i kundërpërgjigjet Lushtakut: Nuk lejojmë që ofendimi...

SHBA këshillon qytetarët e saj të largohen nga Venezuela “menjëherë”

Lazio eliminoi Milanin dhe siguron vendin në çerekfinale...