Matoshi: Pa Listën Serbe, VV do të ishte shuar si parti
Lajme
Analisti politik Halil Matoshi ka komentuar çështjen e moscertifikimit të Listës Serbe për zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Sipas Matoshit, nëse Lista Serbe nuk do të ekzistonte, Vetëvendosja do ta kishte të pamundur të mbijetonte politikisht.
“Po të mos ishte Lista Srbska, këta ishin shue si parti,” u shpreh ai, duke shtuar se edhe vetë ai e konsideron Listën Serbe problematike, por se roli i saj politik ka pasur ndikim të drejtpërdrejtë.
Ai tha se Lista Serbe mund të trajtohet në dy mënyra: “Lista Srpska, edhe për mua, është problematike, por në një anë mundet me u ‘detonizu’ me integrim demokratik, e në anën tjetër me masa strikte ligjore.”