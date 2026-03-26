MASh-ti shpall thirrje për anëtarët e Këshillit Kombëtar të Shkencës
Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Kosovës ka shpallur thirrje publike për nominimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shkencës, në përputhje me Ligjin nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore-shkencore. Sipas njoftimit, institucionet shkencore në vend, përfshirë Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, universitetet, Institutin Albanologjik dhe Institutin e Historisë, janë ftuar të propozojnë kandidatë për…
Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Kosovës ka shpallur thirrje publike për nominimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shkencës, në përputhje me Ligjin nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore-shkencore.
Sipas njoftimit, institucionet shkencore në vend, përfshirë Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, universitetet, Institutin Albanologjik dhe Institutin e Historisë, janë ftuar të propozojnë kandidatë për këtë trup profesional që ka rol të rëndësishëm në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në Kosovë.
Nominimet duhet të dorëzohen në mënyrë elektronike, sipas kritereve të përcaktuara në thirrje, deri më 5 maj 2026 në ora 16:00, në adresat zyrtare të MASh-it.