Masat kundër koronavirusit – Prizreni shërbimet komunale i ofron në mënyrë elektronike

Me qëllim të marrjes së masave preventive për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19, Komuna e Prizrenit njofton të gjithë qytetarët e saj se 𝙨𝙝𝙚̈𝙧𝙗𝙞𝙢𝙚𝙩 𝙖𝙙𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙠𝙤𝙢𝙪𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙩𝙖𝙣𝙞 𝙚 𝙩𝙪𝙩𝙟𝙚 𝙙𝙤 𝙩𝙚̈ 𝙤𝙛𝙧𝙤𝙝𝙚𝙣 𝙫𝙚𝙩𝙚̈𝙢 𝙣𝙚̈ 𝙢𝙚̈𝙣𝙮𝙧𝙚̈ 𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙧𝙤𝙣𝙞𝙠𝙚𝙤𝙣𝙡𝙞𝙣𝙚, duke i zëvendësuar shërbimet e ofruara deri më tani në Qendrën e Integruar me Një Ndalesë, nëpërmjet sporteleve dhe qasjes fizike me palë.