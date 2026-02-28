Masakrat në Likoshan dhe Qirez, Haradinaj: Gjaku i tyre u bë dritë për lirinë që po vinte

Kreu aktual i AAK-së, Ramush Haradinaj ka përkujtuar masakrat në Likoshan dhe Qirez. Haradinaj përmes një postimi në Facebook, shkroi se gjaku i dëshmorëve u bë dritë për lirinë e Kosovës. “Në fund të shkurtit të 1998, nisi një kapitull i ri i luftës sonë për çlirim. Ajo ditë historike u shënua në Likoshan e…

Lajme

28/02/2026 12:39

Kreu aktual i AAK-së, Ramush Haradinaj ka përkujtuar masakrat në Likoshan dhe Qirez.

Haradinaj përmes një postimi në Facebook, shkroi se gjaku i dëshmorëve u bë dritë për lirinë e Kosovës.

“Në fund të shkurtit të 1998, nisi një kapitull i ri i luftës sonë për çlirim. Ajo ditë historike u shënua në Likoshan e Qirez, me emrat e Heronjve Beqir e Rexhep Rexhepi, Naser e Muhamet Gjeli dhe shumë martirëve që pësuan nga hakmarrja e armikut edhe pse ishin të paarmatosur. Gjaku i tyre u bë dritë për lirinë që po vinte. Nderim përjetë të gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës!”, shkroi i pari i AAK-së.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Dalin pamjet pas sulmit të SHBA’së e Izraelit në “kompleksin e...

February 28, 2026

Britania thotë se Iranit nuk duhet t’i lejohet kurrë të zhvillojë...

February 28, 2026

MPJD mbështet qëndrimin e Trump pas sulmit amerikan ndaj regjimit iranian

February 28, 2026

Pesë studentë të vrarë në sulmet izraelite në Iran

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

Dalin pamjet pas sulmit të SHBA’së e Izraelit...

Britania thotë se Iranit nuk duhet t’i lejohet...

MPJD mbështet qëndrimin e Trump pas sulmit amerikan ndaj regjimit iranian

PDK mbledh sot Kryesinë mes afatit për zgjedhjen e presidentit të ri