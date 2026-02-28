Masakrat në Likoshan dhe Qirez, Haradinaj: Gjaku i tyre u bë dritë për lirinë që po vinte
Lajme
Kreu aktual i AAK-së, Ramush Haradinaj ka përkujtuar masakrat në Likoshan dhe Qirez.
Haradinaj përmes një postimi në Facebook, shkroi se gjaku i dëshmorëve u bë dritë për lirinë e Kosovës.
“Në fund të shkurtit të 1998, nisi një kapitull i ri i luftës sonë për çlirim. Ajo ditë historike u shënua në Likoshan e Qirez, me emrat e Heronjve Beqir e Rexhep Rexhepi, Naser e Muhamet Gjeli dhe shumë martirëve që pësuan nga hakmarrja e armikut edhe pse ishin të paarmatosur. Gjaku i tyre u bë dritë për lirinë që po vinte. Nderim përjetë të gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës!”, shkroi i pari i AAK-së.