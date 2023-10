Martinez përsëri do t’i nënshtrohet operacionit, nuk do të rikthehet këtë vit Lisandro Martinez thuhet se do t’i nënshtrohet një operacioni të dytë që mund ta mbajë atë jashtë fushës deri vitin e ardhshëm. Sipas The Athletic, mbrojtësi argjentinas do t’i nënshtrohet një tjetër operacioni që pritet ta mbaj jashtë fushës edhe për së paku tre muaj. Martinez humbi pothuajse dy muaj në sezonin e kaluar pasi iu…