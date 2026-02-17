Marshi për Drejtësi – 44 autobusë nisen nga Ferizaj drejt Prishtinës në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së

44 autobusë janë nisur nga Ferizaj drejt Prishtinës, atje ku do të mbahet marshi në përkrahje të ish-krerëve të UÇK’së që po gjykohen në Hagë. Për numrin e madh të autobusëve nga Ferizaj drejt Prishtinës, ka bërë një postim edhe deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku. ‘’Ferizaj ❤️’’, ka shkruar shkurt Çitaku.  

Lajme

17/02/2026 13:00

