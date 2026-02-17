Marshi “Drejtësi jo politikë”, Reuters: Protestuan mijëra persona, shumë prej tyre mbanin uniformën e UÇK’së
Sot në Prishtinë është zhvilluar Marshi për Drejtësi, që u bë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK’së të cilët po gjykohen në Hagë.
Mijëra protestues ishin të pranishëm në kryeqytet për të shfaqur mbështetjen e tyre ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniti e Rexhep Selimit.
Lidhur me këtë protestë ka raportuar edhe Reuters. Në këtë raportim theksohet se pjesëmarrës ishin mijëra persona dhe se, këto ditë janë duke u zhvilluar deklaratat përmbyllëse të këtij gjykimi.
Raportimi i Reuters:
Mijëra persona në Kosovë protestojnë kundër gjyqit për krime lufte ndaj ish-komandantëve të UÇK-së
– Mijëra vetë u mblodhën të martën në Prishtina duke mbajtur pankarta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), për të protestuar kundër gjykimit të ish-udhëheqësve të UÇK-së, përfshirë një ish-president, të akuzuar për krime lufte gjatë luftës për pavarësi të viteve 1998–99.
Ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-kryetarët e Kuvendit Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish-deputeti Rexhep Selimi u arrestuan në vitin 2020 dhe u dërguan për t’u përballur me gjyqin në gjykatën speciale për krime lufte të Kosovës në Haga.
Thaçi dhe tre ish-komandantë të tjerë të UÇK-së akuzohen për përndjekje, vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë të personave gjatë dhe menjëherë pas kryengritjes së viteve 1998–99, e cila përfundimisht solli pavarësinë për rajonin me shumicë shqiptare nga Serbia.
Ata i mohojnë të gjitha akuzat.
Këtë javë gjykata po dëgjon argumentet përmbyllëse në proces, përpara se gjyqtarët të japin një vendim përfundimtar brenda tre muajsh. Prokurorët po kërkojnë një dënim prej 45 vitesh për secilin.
“Ata që e meritojnë të jenë në Hagë janë pushtuesit, jo çlirimtarët,” tha Miran Zeka, 49 vjeç, i cili kishte ardhur nga Shqipëria për të protestuar në Prishtinë.
“Ne luftuam në tokën tonë, nuk shkuam në Serbi për të luftuar,” tha Bekim Muja, 53 vjeç, veteran i luftës së Kosovës 1998–99.
Shumë protestues mbanin uniforma të UÇK-së, ndërsa të tjerë valëvitnin flamuj të UÇK-së, të Kosovës dhe të Shqipërisë. Mbështetësit mbanin pankarta me mbishkrimin “Liria ka emër” dhe fotografi të Thaçit dhe të tjerëve me shkrimin “Heronj të Luftës dhe Paqes”.
Thaçi, 57 vjeç, shërbeu si kryeministër, ministër i Jashtëm dhe president i Kosovës së pavarur midis viteve 2008 dhe 2020.
Më shumë se 13,000 persona, shumica prej tyre shqiptarë të Kosovës, besohet se kanë humbur jetën gjatë kryengritjes së fundviteve 1990, kur Kosova ishte ende një krahinë e Serbisë nën presidentin e atëhershëm nacionalist Slobodan Milošević, trupat e të cilit shtypën me dhunë shqiptarët etnikë.
Dhomat e Specializuara të Kosovës, të përbëra nga gjyqtarë dhe avokatë ndërkombëtarë, u krijuan në vitin 2015 për të trajtuar rastet e krimeve të luftës sipas ligjit të Kosovës kundër ish-luftëtarëve të UÇK-së. Tribunali për krime lufte u ngrit jashtë vendit të vogël ballkanik për shkak të shqetësimeve për frikësimin e dëshmitarëve, pasi ish-udhëheqësit e UÇK-së shihen nga shumëkush në Kosovë si heronj të çlirimit kombëtar.