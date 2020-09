Marrin fund akuzat, Loredana dhe Petra arrijnë marrëveshje

Reperja Loredana thuhet se ka marrë rreth 700.000 franga nga çifti nga Valais, Petra dhe Hans Z, shkruan 20minuten, transmeton lajmi.net.

Tani, të dy palët kanë arritur një marrëveshje jashtë gjyqësore.

“Bild” gjerman publikoi fotografi të Loredanës dhe Petrës, të martën. Sipas gazetës, dy gratë u takuan në fundjavë në Zvicër.

Arsyeja mund të jetë si më poshtë:

Loredana dhe Petra Z. kanë një marrëveshje. Siç mëson “20 Minuten”, reperja dhe gruaja nga Valais kohët e fundit arritën një marrëveshje jashtë gjykatës.

Më parë, zyra e prokurorit publik të Lucernit hetoi dyshimet për mashtrim me një sasi të mundshme të veprave penale prej 350,000 franga kundër reperes. Loredana u mor në pyetje në qershor, pas së cilës prokurori do të vendoste nëse do të ngrinte akuza.

Ndoshta nuk do të vijë deri te kjo tani, me marrëveshjen që një aktakuzë duhet të jetë jashtë tryezës.

Petra dhe burri i saj Hans Z. akuzuan rep-artisten se ia kishte marrë 700,000 franga. Prezumimi i pafajësisë vazhdon të zbatohet për Loredana.

Pas marrjes në pyetje të Loredanës, Petra Z. tha për “20 Minuten” në qershor se avokati i saj ishte i sigurt se padia do të ngrihej – “Në qoftë se shuma e parave nuk është rënë dakord paraprakisht. Për mua, megjithatë, një gjë është e sigurt: Unë dua që të gjitha paratë të kthehen “.

Në rrjete sociale, reperja Loredana dhe Petra Z. treguan të martën në mbrëmje se janë pajtuar. Të dyja dukeshin të lumtura dhe duke buzëqeshur.

Të hënën, Loredana postoi një mesazh të fshehtë në Instagram, ku shkroi “Doja të them diçka, por nuk mund të tregoj asgjë”.

Me këto fjalë, ajo bëri të aludohet se ka arritur marrëveshje me Petra Z, transmeton lajmi.net.

“Kjo fjali nuk është thjesht një rresht, por përshkrimi i jetës sime në 18 muajt e fundit,” shpjegon ajo në një postim të mëvonshëm në Instagram. Përveç këngës “Intro”, ajo gjithashtu njoftoi datën e publikimit të albumit të saj të ri “Medusa”.

Llogaria e saj në Instagram është riaktivizuar vetëm që nga e hëna. Në fillim të shtatorit, ajo e fshiu atë pa njoftim pasi hashtagu «#BoykottLoredana» u përhap me shpejtësi.

Fakti që Loredana nuk lejohet të tregojë asgjë ndërsa shkruan ajo sugjeron që të dy palët kanë rënë dakord të mos zbulojnë marrëveshjen e tyre.

Petra Z. gjithashtu nuk dëshiron të komentojë mbi ofertën. Prandaj mbetet e paqartë nëse dhe sa para i pagoi Loredana për Petra Z. /Lajmi.net/