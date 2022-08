Marrëveshja Kosovë – Serbi, vjen edhe reagimi i presidentit të Shqipërisë Presidenti i Republikës, Bajram Begaj ka reaguar me një postim në Twitter për marrëveshjen e arritur midis Kosovës dhe Serbisë, lidhur me dokumentet e identifikimit që do të njihen respektivisht në kufi. Begaj shkruan se kjo marrëveshje është në interesin më të mirë të të gjithë qytetarëve. Ai ka shprehur edhe mirënjohjen për SHBA dhe…