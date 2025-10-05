Marrëveshja e paqes në Gaza, Trump zbulon bisedën me Netanyahun
Bota
Presidenti amerikan Donald Trump i tha Axios të shtunën se “jemi afër” një marrëveshjeje paqeje në Gaza dhe tha se do të përpiqet ta finalizojë atë brenda pak ditëve të ardhshme.
“I thashë, ‘Bibi, ky është shansi yt për fitore’. Ai ishte dakord me këtë,” më tha Trump. “Ai duhet ta pranojë këtë. Ai nuk ka zgjidhje tjetër. Me mua, duhet të jesh i mirë”, zbuloi Trump se i kishte thënë kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Mesazhet publike të Trump dhe diplomacia prapa skenave të së premtes e sollën Izraelin dhe Hamasin më afër se kurrë përfundimit të një lufte që filloi pothuajse saktësisht dy vjet më parë me sulmet e Hamasit më 7 tetor 2023.
I dërguari i Shtëpisë së Bardhë, Steve Witkoff, dhe dhëndri i Trump, Jared Kushner, po udhëtonin për në Egjipt gjatë fundjavës për të finalizuar detajet teknike të lirimit të pengjeve “dhe për të diskutuar marrëveshjen e paqes së qëndrueshme”, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë për Axios.
Që nga mëngjesi i së shtunës sipas orës lokale, ushtria izraelite ishte zhvendosur në operacione mbrojtëse në Gaza dhe kishte ndaluar sulmet ajrore përtej atyre të nevojshme për mbrojtjen e forcës, tha IDF. Kjo erdhi pasi Trump i bëri thirrje Izraelit të premten që të ndalojë sulmet dhe të fillojë bisedime me Hamasin për finalizimin e një marrëveshjeje.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu konfirmoi se kishte ndaluar ofensivën e Izraelit për t’u “përgatitur për zbatimin e menjëhershëm të fazës së parë të Planit Trump për lirimin e menjëhershëm të të gjithë pengjeve”, tha zyra e tij. Egjipti njoftoi të shtunën se negociatat indirekte midis Izraelit dhe Hamasit mbi zbatimin e marrëveshjes do të fillojnë të hënën në Sharm el-Sheikh.
Në Truth Social , Trump shprehu vlerësim për vendimin izraelit për të ndaluar “përkohësisht” bombardimet “në mënyrë që t’i jepet një shans për t’u përfunduar marrëveshjes së lirimit të pengjeve dhe paqes”. Më pas ai i bëri thirrje Hamasit të “lëvizë shpejt” drejt lirimit të pengjeve, përndryshe marrëveshja do të hiqet nga tavolina.
“Nuk do të toleroj vonesë, të cilën shumë mendojnë se do të ndodhë, ose ndonjë rezultat ku Gaza përbën përsëri një kërcënim. Le ta bëjmë këtë, SHPEJT . Të gjithë do të trajtohen në mënyrë të drejtë!” tha Trump.
Të premten, përpara se Trump t’i bënte thirrje publikisht Izraelit të ndalonte sulmet, ai foli në telefon me Netanyahun. Trump i tha Axios në intervistë se ishte paralajmëruar nga ekipi i tij përpara telefonatës se Netanyahu kishte rezerva. Por Trump tha se kur folën, Netanyahu pranoi të ecë përpara.