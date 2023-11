Marcelo zgjedh trofeun më të rëndësishmen në karrierë, Copa Libertadores apo Liga e Kampionëve?

Legjenda e Real Madrid, Marcelo ka shtuar një tjetër trofe në koleksionin e tij të pasur.

Braziliani fitoi një tjetër trofe kontinental teksa ndihmoi klubin e tij të fëmijërisë, Fluminense, të siguronte Kupën Libertadores, shkruan lajmi.net.

Ai u pushtua nga emocionet dhe nuk mund të mos qante pasi u shpall kampion i Amerikës së Jugut.

Pasi ka fituar pesë Liga të Kampionëve, tre Superkupa Evropiane, katër Kupa të Botës për Klube, gjashtë tituj të La Ligës , pesë Superkupa Spanjolle dhe dy trofe të Kupës së Mbretit në Real Madrid, ai ka zgjedhur trofeun më të rëndësishëm.

“Real Madridi do ta kuptojë. Është trofeu im më i rëndësishëm në nivel klubi, sepse është klubi që më rriti. Po fitoj një titull shumë të rëndësishëm me klubin tim të preferuar, klubin që më dha të gjitha mjetet për të pasur këtë karrierë që kam, me punonjësit që më panë të rritesha. Nuk ka asgjë më shpërblyese se kaq”.

Marcelo, i cili e nisi nga fillimi finalen e së shtunës dhe u zëvendësua në pjesën e parë, u rikthye në klubin e tij të fëmijërisë në shkurt pas një aventure me skuadrën greke Olympiacos, pas largimit të tij nga gjigantët spanjollë. /Lajmi.net/