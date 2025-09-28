Maratona e Prishtinës, bllokohen rrugët

Për shkak të organizimit të sotëm të Maratonës Ndërkombëtare Prishtina 2025, Policia ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të ofruar siguri për pjesëmarrësit si dhe ka ndërmarrë masat e nevojshme për të përcaktuar lirimet, kufizimet, bllokimet e plota apo të pjesshme të segmenteve të caktuara rrugore, me qëllim të rregullimit të qarkullimit rrugor…

28/09/2025 08:36

Për shkak të organizimit të sotëm të Maratonës Ndërkombëtare Prishtina 2025, Policia ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të ofruar siguri për pjesëmarrësit si dhe ka ndërmarrë masat e nevojshme për të përcaktuar lirimet, kufizimet, bllokimet e plota apo të pjesshme të segmenteve të caktuara rrugore, me qëllim të rregullimit të qarkullimit rrugor dhe drejtimit të trafikut, në mënyrë që të krijohet rrjedhshmëri normale në trafik .

Sipas njoftimit, është bërë e ditur se Policia e Kosovës do të ndërpresë qarkullimin e automjeteve  rrugën Prishtinë-Fushë Kosovë në drejtim të Pejës dhe anasjelltas, deri te nyja (kyçja në autostradën Ibrahim Rugova).

Plani do të zbatohet duke filluar nga ora 09:00 deri në përfundim të maratonës.

Andaj për të përballuar sa më lehtë rrethanat që do të paraqiten në qarkullimin rrugor, Policia ka kërkuar ndihmën, besimin dhe mirëkuptimin e gjithë qytetarëve dhe veçanërisht kanë lutur qytetarët të ndjekin udhëzimet e poshtë shënuara:

Ngasësit që udhëtojnë nga  Peja në Prishtinë → të përdorin rrugën përmes: Sllatinës – fsh. Magurë – Lipjan → pastaj lidhen me rrugën nacionale Ferizaj – Prishtinë.

Ngasësit që udhëtojnë  nga  Peja e Fushë Kosovë → të përdorin rrugën përmes: Sllatinës – Bardh i Vogël – fsh. Kuzmin – Fushë Kosovë.

Ngasësit që udhëtojnë nga  Prishtina ose Veterniku drejt Pejës/Aeroportit → rruga: Prishtinë – Lipjan – Rufc i Ri – Poturoc – Magurë – Aeroport.

Ngasësit që udhëtojnë nga  Mitrovica drejt Pejës ose Aeroportit → të shfrytëzojnë autostradën prej Mazgitit në drejtim të Shkupit, të dalin në Lipjan, pastaj: Rufc i Ri – Poturoc – Magurë – Aeroport.

Ngasësit që udhëtojnë nga  Mitrovica drejt Ferizajt → do të kenë lëvizje të lirë në rrugën nacionale, pa ndalesa.

Transporti publik (autobusët) në relacione Prishtinë – Fushë Kosovë – Aeroport dhe në drejtim të Pejës → nuk duhet të qarkullojë në këtë rrugë gjatë kohës së garës, por të përdorë rrugët alternative të përmendura më sipër.

