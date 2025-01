Maqedoni e Veriut: Me ligjin e ri, tekstet shkollore falas në 5 gjuhë

Ligji i ri për tekstet shkollore në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut rregullon përgatitjen, përzgjedhjen, miratimin, lëshimin dhe tërheqjen nga përdorimi të teksteve shkollore për shkollat ​​fillore dhe të mesme, ku do të merren tekste më cilësore dhe ato do të vazhdojnë të jenë falas, raporton Alsat.mk.

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës në RMV, Vesna Janevska, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve, tha se me modelin e ri, tekstet shkollore u jepen shtëpive botuese, por në fillim do të funksionojnë të dy modelet për prodhimin e teksteve, sepse procedurat që kanë nisur duhet të përfundojë pas ligjit të vjetër.

“Në një takim me shtëpitë botuese tashmë i kemi bërë me dije se përllogaritja e vlerës së teksteve do të bëhet me një formulë dhe janë dakord, që do të thotë se çmimi maksimal i tekstit do të jetë i kufizuar. Çmimi ndikohet, natyrisht, nga qarkullimi, përkthimet dhe elementë të tjerë. Jemi i vetmi vend që prodhojmë tekste falas në 5 gjuhë, por do të vazhdojmë të bëjmë edhe në të ardhmen, që fëmijët tanë të fitojnë më shumë njohuri, kompetenca dhe shkathtësi”, tha ministrja Janevska.

Ekspertët e konsultuar nga ministria, Shërbimi Pedagogjik dhe komisioni që punoi për ligjin, janë të bindur se me modelin e ri do të shmangen gabimet dhe do të kenë tekste më cilësore, të cilat së bashku me programet e reja të krijuara nga Zhvillimi i Arsimit, Byroja, do të kontribuojë në përmirësimin e procesit arsimor, sqaroi Janevska.