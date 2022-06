Mane arrin marrëveshje me Bayern Munich

Këtë e konfirmon gazetari i afërm me klubin e Liverpoolit, Dave Ockop, i cili thotë se lojtari tashmë ka folur edhe me trajnerin e bavarezëve, Julian Nagelsmann dhe mbetet vetëm që klubet të merren vesh sa i përket shumës se transferimit të tij në “Allianz Arena”.

Të dyja klubet bisedimet i kanë filluar dje dhe mbetet të shihet se cilat do të jenë detajet e transferimit të senegalezit në Gjermani, transmeton lajmi.net.

Sadio Mane has agreed a three year contract with Bayern Munich. PSG and Barcelona were also interested. He has spoken directly to Julian Nagelsmann. Now up to clubs to agree a fee. Liverpool and Bayern Munich began official talks yesterday.

