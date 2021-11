Mancini për shortin: Ne do t’i kishim shmangur me kënaqësi Portugalinë dhe ata ndoshta do të donin të njëjtën

“Azurët” barazohen me Maqedoninë e Veriut në shtëpi në gjysmëfinalen e play-off-it dhe në finale do të luajnë me fituesin e Turqisë ose Portugalisë.

Kështu, Italia po përballet me një detyrë të vështirë për të rezervuar një vend në Katar 2022 dhe Mancini pranoi se ishte një short i vështirë për italianët.

“Mund të ishte pak më mirë, kjo është e vërtetë”, tha Mancini për RAI2. “Është e qartë se ne dhe Portugalia duhet të mundim Maqedoninë dhe Turqinë.

“Është një këmbë, e cila gjithmonë ofron vështirësi. Ne jemi të sigurt dhe pozitivë, veçanërisht në momentet pak më të vështira.”

Ndeshja e parë është në shtëpi kundër Maqedonisë së Veriut dhe do të luhet në Romë.

“Ne kishim një grup të madh kualifikues. Edhe ndaj Zvicrës ne e merituam të fitonim, por nuk e bëmë”, tha Mancini. “Ne do të duhet të luajmë një ndeshje të madhe, pastaj do të shohim në finale”.

Cristiano Ronaldo ka luajtur në nëntë finale radhazi mes Kampionatit Evropian dhe Kupës së Botës, por Italia duhet ta ndalojë superyllin për të marrë një shans për të marrë pjesë vitin e ardhshëm.

“Ne do t’i kishim shmangur me kënaqësi dhe ata ndoshta do të donin të na shmangnin edhe neve,” vazhdoi Mancini. “Ne do të luajmë një finale të mundshme kundër tyre.”

Joao Pedro është lidhur me një thirrje të mundshme nga kombëtarja italiane, por Mancini nuk ka dashur të zbulojë asgjë.

“Është një gjë kaq e fundit, do ta shohim,” tha ai. “Ne kemi lojtarë të mirë.

“Joao Pedro është një sulmues i shkëlqyer, ai e njeh futbollin italian. Por të mos harrojmë se çfarë bënë djemtë katër muaj më parë.”

Mancini i udhëhoqi “azurët” gjatë gjithë rrugës në Kampionatin Evropian gjatë verës dhe shpreson të shohë të njëjtat paraqitje në mars.

“Ato magji gjenden vetëm në ato momente atje, kur jeni bashkë për një kohë,” tha ai. “Do të jetë e rëndësishme të kemi të gjithë lojtarët në dispozicion”.

Jorginho humbi dy penallti vendimtare ndaj Zvicrës dhe ka pasur një diskutim se kush duhet të marrë përgjegjësinë herën tjetër, por Mancini ishte i turpshëm kur u pyet se kush do të ekzekutojë penalltinë e radhës për Azzurrit.

“Shpresojmë që ata të na japin atë.”

/Lajmi.net/