Manchester United para “trenit të fundit”, luan në udhëtim te Copenhaga, formacionet zyrtare Copenhaga dhe Manchester United kanë publikuar 11-shet startuese me të cilat do ta nisin ndeshjen e Ligës së Kampionëve. Sfida e Grupit A në Ligën e Kampionëve do të luhet në “Parken Stadium”, me filim nga ora 21:00, shkruan lajmi.net. “Djajtë e Kuq” synojnë vetëm fitore për të bërë hap para drejt kalimit të fazës…