Manchester United – Manchester City, formacionet e mundshme Manchester United do të përballet me Man Cityn në Premier League në Old Trafford të dielën pasdite. Është derbi i parë i Manchesterir në sezonin e ri dhe United niset në lojë pas tri fitoreve radhazi kundër Brentford, Sheffield United dhe FC Copenhagen, që do t’u japë tifozëve shpresë për një rezultat pozitiv. United sigurisht…