Man United – Liverpool, formacionet e mundshme Kryendeshja e sotme është ajo në mes Manchester United dhe Liverpool. Ndeshja e xhiros së tretë në Premier Ligë ka vendosur përball dy gjigant anglezë. United do të pres në ‘Old Trafford’ Liverpoolin, me fillim nga ora 21:00. Të dy skuadrat do kërkojnë këndelljen, pasi nuk e kanë filluar aspak mirë edicionin e ri në…