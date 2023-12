Man United kërkah hiç, mbyll pjesën e parë me disavantazh prej dy golave kundër Aston Villës

Ka përfunduar pjesa e parë në ndeshjen ndërmjet Manchester United dhe Aston Villës, e vlefshme për javën e 19-të në Premierligë.

Aston Villa po udhëheq 0:2 kundër Manchester United, pas pjesës së parë në stadiumin “Old Trafford”, shkruan lajmi.net.

McGinn shënoi nga gjuajtja e lirë nga një distancë e largët në minutën e 21-të.

Vetëm pesë minuta më vonë, pas një lëshimi në mbrojtje, Man United u gjend në disavantazh prej dy golave, pasi topin në rrjetë e dërgoi Dendoncker.

Nëse ndeshja do të mbyllej me këtë rezultat, Aston Villa ngritet në pozitën e dytë me 42 pikë, ndërkaq United do të mbetej i teti me 28 pikë./Lajmi.net/