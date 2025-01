Man City po përballet me 115 akuza, lajmi pritet të vije sot pas kontratës së re të Erling Haaland Një përditësim i rëndësishëm mbi akuzat ndaj Manchester City ka dalë përsëri në shesh – në të njëjtën mëngjes kur klubi ra dakord për një kontratë të re fitimprurëse me lojtarin kryesor Erling Haaland. Haaland ka rënë dakord për një kontratë të re prej nëntë vitesh e gjysmë me City, e cila do ta mbajë…