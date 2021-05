Man City – Chelsea, formacionet zyrtare

“Citizens” në rast të fitores do të shpalleshin matematikisht kampionë të Premireligës, shkruan lajmi.net.

Në anën tjetër, Chelseat i duhet gjithsesei fitorja për të shfrytëzuar gabimin e Leicester Cityt, i cili humbi nga Newcastle mbrëmë.

Chelsea mban pozitën e katërt me 61 pikë, dy më pak se Leicester dhe tri më shumë se West Ham i cili mban pozitën e pestë.

Skuadrat janë të kompletuara dhe ju mungon vetëm nga një lojtar.

Për Cityn mungon Stones dhe për Chelsean mungon Kovacic.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Mendy, Rodrigo, Torres, Sterling, Aguero, Jesus

