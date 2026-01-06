Malisheva shpall gjendje të jashtëzakonshme pas vërshimeve

Kryetari i Malishevës Ekrem Kastrati, ka bërë të ditur se është shpallur gjendje e jashtëzakonshme në këtë komunë pas vërshimeve. “Që nga orët e mesnatës, Komuna jonë po përballet me një situatë të rënduar si pasojë e reshjeve të dendura të shiut dhe vërshimeve që kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa zona të territorit…

Lajme

06/01/2026 17:49

Kryetari i Malishevës Ekrem Kastrati, ka bërë të ditur se është shpallur gjendje e jashtëzakonshme në këtë komunë pas vërshimeve.

“Që nga orët e mesnatës, Komuna jonë po përballet me një situatë të rënduar si pasojë e reshjeve të dendura të shiut dhe vërshimeve që kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në disa zona të territorit tonë. Si Kryetar i Komunës, që nga momentet e para jam në terren bashkë me ekipet emergjente të shpëtimit, strukturat komunale, zjarrfikësit dhe Policinë e Kosovës, duke monitoruar nga afër situatën dhe duke koordinuar veprimet për mbrojtjen e jetës së qytetarëve dhe minimizimin e dëmeve”, ka deklaruar ai.

Kastrati njoftoi se vërshimet kanë shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë, rrugë, prona private, toka bujqësore dhe objekte të ndryshme, duke krijuar vështirësi serioze për shumë familje.

“Për këtë situatë të rëndë, shpreh keqardhjen time më të thellë dhe solidaritetin e plotë me të gjithë qytetarët e prekur. Dua të falënderoj të gjitha ekipet emergjente, zjarrfikësit, Policinë e Kosovës dhe vullnetarët, të cilët pa u lodhur, në kushte të vështira dhe me përkushtim të lartë profesional, janë duke punuar pa ndërprerë për menaxhimin e situatës dhe ofrimin e ndihmës aty ku ka nevojë”, theksoi Kastrati.

Artikuj të ngjashëm

January 6, 2026

Lladrovci: Rrugët aktualisht janë të pakalueshme në tri drejtime Drenas-Komoran, Drenas-Guri...

January 6, 2026

Zvicra e konfirmon se zyrtarë të Kosovës me të Serbisë kanë...

January 6, 2026

Bedri Hamza mori më shumë vota se Lumir Abdixhiku në Prishtinë

Lajme të fundit

Lladrovci: Rrugët aktualisht janë të pakalueshme në tri...

Zvicra e konfirmon se zyrtarë të Kosovës me...

Bedri Hamza mori më shumë vota se Lumir Abdixhiku në Prishtinë

Droni i Reuters-it tregon gjendjen e rëndë nga përmbytjet në Kosovë