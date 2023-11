Malisheva-Gjilani, ndeshja që hap xhiron e 14-të në Superligën e Kosovës në Futboll Java e 14-të në Superligën e Kosovës në futboll nis sot me një ndeshje në program. Malisheva vjen pas barazimit pa gola me Feronikelin 74 javën e kaluar. Ndërsa Gjilani nuk luajti fare, pasi ndeshje e tyre me Ballkanin u shtye. Ndeshja nis nga ora 13:00./Lajmi.net/