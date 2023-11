Malisheva fiton ndaj Prishtinës në “Liman Gegaj”

FC Malisheva e ka fituar në fund ndeshjen ndaj Prishtinës.

Të mërkurën në “Liman Gegaj”, Malisheva fitoi 1:0 ndaj Prishtinës, në ndeshjen që i takoi javës së 12-të të Superligës së Kosovës në futboll.

Golin e fitores Malisheva e shënoi në minutën e 85-të nga penalltia. Realizator ishte Ilir Mustafa.

Ndërkohë, Prishtinës në minutën e 90-të i është anuluar një gol pas rishikimit të VAR-it.

Me këtë fitore, Malisheva është ngritur në vendin e katërt me 16 pikë. Me pikë të njëjta është edhe Prishtina.