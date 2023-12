Malisheva befason Dritën, Feronikeli e Dukagjini fitojnë Kanë përfunduar tri ndeshjet e zhvilluara në kuadër të xhiros së 17-të në Superligën e Kosovës në futboll. Drita është mposhtur nga Malishevës me rezultat 1:2, shkruan lajmi.net. Skuadra nga Gjilani doli në epërsi me golin e Blerim Krasniqit në minutën e pestë. Drilon Hazrollaj shënoi në minutën e 17-të me gjuajtje të saktë nga…