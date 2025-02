Maliqi: Përballemi me një Amerikë krejt tjetër, të gjitha paradigmat vihen në pikëpyetje Opinionisti, Agon Maliqi ka thënë se tani bota po përballet me një Amerikë krejt tjetër, andaj duhet të rimendohen paradigmat që janë menduar deri më sot. Ai tutje listoi edhe ndryshimet që ka ShBA-ja sot, në krye me presidentin Donald Trump, transmeton Klankosova.tv. “Ajo që po shohim është një ridimensionim i plotë i rolit të…