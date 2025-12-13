Maliqi: Autostrada “Ibrahim Rugova” ka nevojë për taksë, mirëmbajtje e menaxhim, degradimi i saj është i dukshëm

13/12/2025 15:00

Analisti politik, Agon Maliqi, ka thënë se autostrada “Ibrahim Rugova” duhet të bëhet me pagesë dhe të ketë një kontratë mirëmbajtjeje dhe menaxhimi.

Sipas Maliqit, degradimi i cilësisë së rrugës është i dukshëm dhe problemet në këtë rrugë do të shkojnë vetëm duke u rritur.

“ Autostrada “Ibrahim Rugova” ka nevojë për taksë/toll dhe për kontratë mirëmbajtjeje dhe menaxhimi. Çkado që është duke u bërë sot qartazi nuk po funksionon. Rrëshqitjet e dheut kanë ndodhur edhe më herët, por degradimi i cilësisë së rrugës është i dukshëm dhe ka për të qenë gjithnjë e më shumë problem”, ka shkruar Maliqi

