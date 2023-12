Maliqaj me nokaut mposht serbin Raduloviq Boksieri kosovar, Egzon Maliqaj, ka arritur një sukses të madh në karrierën e tij. Të shtunën triumfoi në Klingau të Zvicrës mposhti me nokaut serbin, Novak Raduloviq, shkruan lajmi.net. Ai me këtë fitore ka triumfuar në kategorinë e mesme, duke fituar titullin IBO International. Maliqaj e rrëzoi dy herë Raduloviqin, para se arbitri ta ndërpriste…