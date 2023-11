Maldini pritet t’i bashkohet Al-Ittihadit

Sipas Fabrizio Romano, ish-kapiteni legjendar i Milanit është kandidati kryesor për të marrë postin e Al-Ittihad, shkruan lajmi.net.

🚨 EXCL: Paolo Maldini, main candidate to become new Al Ittihad director with new chapter in Saudi Pro League. 🇸🇦

Former AC Milan director, set to decide his future soon with Al Ittihad serious possibility being considered.

Al Ittihad also recently fired Nuno Espirito Santo. pic.twitter.com/mNQRkEYypJ

