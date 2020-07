Majmuni vendos maskën e tij të fytyrës pas ‘mësimit nga njerëzit’

Ky majmun i zgjuar u kap në video duke u mbuluar me aftësi mbresëlënëse pasi vuri re njerëzit duke e bërë këtë gjatë shpërthimit të koronavirusit.

Një video tregon një majmun që mbulon fytyrën me një shall pasi që vëzhgojë njerëzit që bëjnë të njëjtën gjë për të mbrojtur kundër infeksionit të koronavirusit në Indi, transmeton lajmi.net.

Me një lëvizje dramatike duke përdorur vetëm njërën dorë, ajo rrokulliset rrobat mbi kokë dhe fytyrë dhe e vesh ashtu si një shall. Majmuni më pas duket se kontrollon nëse mund të ecë akoma me shikimin e tij të errësuar nga pëlhura, duke hedhur në provë disa hapa.

Tani ajo ka dalë virale në Twitter, me më shumë se 33,000 shikime, pasi vrapuesi pyjor indian Susanta Nanda e tërhoqi atë nga llogaria e tij dhe tha se ishte një shembull i kafshëve të zgjuara që mësonin nga kushërinjtë e tyre njerëzorë.

Njerëzit u mahnitën seriozisht me zgjuarsinë e majmunit dhe thanë se njerëzit madje mund të mësojnë nga kafsha. /Lajmi.net/