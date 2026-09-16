Majko: Vendimi i Hagës ishte një “predhë” e gjuajtur nga e kaluara

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Pandeli Majko, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së. Përmes një postimi në Facebook, Majko e ka cilësuar vendimin si një “predhë” të gjuajtur nga e kaluara. “Vendimi i Gjykatës së Hagës, ishte një ‘predhë’ e gjuajtur nga e kaluara!”, ka shkruar Majko. Ai ka thënë…

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16/09/2026 14:47

Ish-kryeministri i Shqipërisë, Pandeli Majko, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.

Përmes një postimi në Facebook, Majko e ka cilësuar vendimin si një “predhë” të gjuajtur nga e kaluara.

“Vendimi i Gjykatës së Hagës, ishte një ‘predhë’ e gjuajtur nga e kaluara!”, ka shkruar Majko.

Ai ka thënë se e vërteta nuk përcaktohet nga gjykatat, duke shtuar:

“E vërteta është bija e kohës! Jo, e gjykatës!”

Në fund të postimit, Majko ka shprehur mbështetjen e tij për luftëtarët e UÇK-së.

“Luftëtarët e Lirisë janë fëmijët e Prometeut! Lavdi UÇK!”, ka përfunduar ai.

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