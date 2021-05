Mahrez ka arritur të realizojë edhe golin e dytë në këtë ndeshje, pas një asistimit të Phil Foden, raporton lajmi.net.

Në minutën e 63-të, algjeriani shënojë golin e epërsisë së dyfishtë për ‘Qytetarët’.

Man City janë shumë afër për të shkruar histori, duke u kualifikuar në finalen e Ligës së Kampionëve për herë të parë në histori të klubit./Lajmi.net/

What a build up we miss you pep❤pic.twitter.com/E8vgMKSI4Y

