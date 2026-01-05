Maduro para gjykatës: Jam i pafajshëm, jam njeri i mirë

Bota

05/01/2026 18:45

Nicolas Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, po paraqiten për herë të parë në gjykatën federale për t’u përballur me akuzat për narkoterrorizëm.

Në fjalët e tij të para publike që kur u soll në ShBA, Maduro i thotë gjykatës se është presidenti i Venezuelës dhe se u kap nga shtëpia e tij në Karakas.

“Nuk jam fajtor, jam një njeri i mirë, jam ende president i vendit tim”, vazhdon ai, përpara se të ulet përsëri, shkruan Skynews.

