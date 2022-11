Macron: Samiti i Frankofonisë në vitin 2024 do të mbahet në Francë Samiti i Frankofonisë 2024 do të mbahet në Francë për herë të parë në më shumë se 30 vjet, në kështjellën Ville-Cottereau, selia e ardhshme ndërkombëtare e gjuhës frënge, deklaroi sot presidenti francez Emmanuel Macron. “Samiti (Frankofonia) i krerëve të shteteve dhe qeverive do të mbahet në vitin 2024 në Ville-Cottereau në verilindje të Francës,”…