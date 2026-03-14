Macron ofrohet si ndërmjetësues paqeje midis Izraelit dhe Libanit
Presidenti francez Emmanuel Macron të shtunën i kërkoi Izraelit të zhvillojë bisedime të drejtpërdrejta me Libanin dhe u ofrua të organizojë negociatat në Paris.
“Qeveria libaneze ka sinjalizuar gatishmërinë e saj për t’u angazhuar në bisedime të drejtpërdrejta me Izraelin”, tha ai në X, duke shtuar se “të gjitha shtresat e shoqërisë duhet të përfaqësohen në këto bisedime”.
“Franca është gati të lehtësojë këto bisedime duke i organizuar ato në Paris”, vijoi Macron, duke shtuar se kishte folur me presidentin dhe kryeministrin e Libanit, ky një ish-protektorat francez.
“Duhet bërë gjithçka për të parandaluar që Libani të bjerë në kaos”, shtoi Macron.
“Hezbollahu duhet të ndalojë menjëherë rrjedhën e tij të pamatur. Izraeli duhet të braktisë planet për një ofensivë në shkallë të gjerë dhe të ndërpresë sulmet e tij masive ajrore”.
Libani u përfshi në luftën e Lindjes së Mesme javën e kaluar kur Hezbollahu i mbështetur nga Irani filloi të shënjestrojë vendet ushtarake izraelite si përgjigje ndaj vrasjes së udhëheqësit suprem iranian Ajatollah Ali Khamenei në sulmet ShBA-Izrael, si dhe sulmeve izraelite ndaj Libanit, pavarësisht një armëpushimi të arritur në nëntor 2024.
Izraeli e zgjeroi fushatën e vet po atë ditë me sulme ajrore në periferitë jugore të Bejrutit dhe zonat në Libanin jugor dhe lindor.